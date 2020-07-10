4 خطوات للعدول عن طلب خدمة ضم حكومي من مؤسسة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تقديم طلب العدول عن ضم حكومي وسبق الموافقة على ضمها.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن لأي مواطن سعودي سبق له التقدم بطلب ضم مدد حكومية لدى المؤسسة التقدم لخدمة العدول عن ضم حكومي.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن طلب العدول عن ضم حكومي يتطلب أن يكون للشخص معاملة واحدة على الأقل لدى المؤسسة لضم مدد حكومية سابقة تم قبولها قبل انتهاء علاقته بالعمل.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن خدمة العدول عن ضم حكومي تتطلب الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ووجود طلب ضم حكومي سابق.

وكذلك عدم وجود طلب ضم تحت الإجراء، تاريخ طلب الضم يجب أن يكون قبل تاريخ العدول عن الضم، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن خطوات تقديم طلب العدول عن ضم حكومي تتضمن:

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1-الضغط على أيقونة «الخدمات الالكترونية» في أعلى الصفحة.

2-الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

3-تحديد خدمات «مشترك»، والضغط على خدمة «طلب عدول عن ضم حكومي».

4-إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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