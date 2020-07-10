إنهاء دراسة مقترح للتبليغ عبر الوسائل الإلكترونية

الوسائل
رأت اللجنة في اجتماعها أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية استثمارًا لما وصلت إليه التقنية في هذا العصر من تطور وتقدم، حيث أخذت المملكة نصيبًا متقدما في استخدام التقنية في شتى المجالات، بما مكنها من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول في توفير التقنيات واستخدامها. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي ما سيحققه استخدام الوسائل الإلكترونية إلى تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغًا صحيحًا مما ينتج عنه انتظامهم في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة، ويحقق استثمارًا لوقت وجهد تلك الجهات في سبيل الوصول إلى ما تسعى إليه من سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها.
كما استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها مقترح إضافة باب جديد لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2)، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، و عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله أنصاري.
أهداف
ويهدف المقترح إلى وضع قواعد لتسجيل الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية المتعلقة بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار في سجل المحكوم عليهم، كما يهدف إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه وبما لا ينتج عنه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع. وتأتي دراسة اللجنة للمقترح المحال لها من المجلس ضمن الاختصاصات المناطة بها، حيث رفعت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها لمناقشته خلال جلسات المجلس في الفترة القادمة. كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تمهيدًا لرفع توصياتها ورأيها حياله.
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