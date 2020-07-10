ضبط 3100 سيارة نقل مخالفة في جدة

ضبطت أمانة جدة 3100 من سيارات النقل المخالفة، والتي استغلت عددا من المواقع للوقوف عشوائياً، وما تسببه من أضرار أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة خلال العام الحالي 2020. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المخالفات تنوعت ما بين: - استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية - ضخ المياه من قبل "الصهاريج" - رمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها وبين الزهراني أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، والتي أسفرت عن ضبط واحتجاز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وأضاف وكيل الأمين أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة. وتشكر أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، وتدعو إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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