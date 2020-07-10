

عمّان 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 946 حالة.

// انتهى//

19:12ت م

0115



عمّان 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1173 إصابة.وقالت الوزارة في بيان : إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 946 حالة.// انتهى//19:12ت م0115

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.