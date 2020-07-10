السعودية اليوم/ لقاء افتراضي لخريجي كلية المجتمع بالدمام



الدمام 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليه 2020 م واس

نظم مركز الخريجين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، لقاءً افتراضياً لخريجي كلية المجتمع، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، وعدد من منسوبي الكلية والخريجين، وذلك ضمن برنامج "تلاقي" الذي تنظمه الجامعة لعدد من كلياتها.

ونوه الدكتور القاضي في كلمته، بالجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة "أيدها الله" في الحد من انتشار العدوى، والمتابعة الحثيثة في توجيه الجهات المعنية بالقيام بواجبها في وقاية المواطنين وتلبية حوائجهم، متمنياً للخريجين التوفيق.

من جانبها نوهت عميدة كلية المجتمع الدكتورة حورية العتيبي، بالتحديات ومواجهتها داخل الكلية، وتغيير الخطة الدراسية بما تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتوجهات الخريجين بما يخدم طموحاتهم في دفع عجلة التنمية، مقدمةً النصح والإرشادات في بناء المستقبل، مؤكدة على أهمية التواصل مع الخريجين.

بدورها استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، الخدمات التي يقدمها المركز من بطاقة الخريج وبرنامج تلاقي والدورات التدريبية و الاستشارات المهنية.

// انتهى//

19:09ت م

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