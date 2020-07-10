السعودية اليوم / القوات الأمنية العراقية تحبط هجوما صاروخيا كان يستهدف المنطقة الخضراء



بغداد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن إحباط هجوم بصاروخ كاتيوشا كان يستهدف المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة المذكورة في بيان صحفي بان القوات الأمنية عثرت على الصاروخ بجانب الرصافة شارع القناة شرق بغداد, بينما كان معدا للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء, مبينة أن تم تفكيك الصاروخ ونقله إلى مكانه آمن .

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19:01ت م

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