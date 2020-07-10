السعودية اليوم / وزارة الصحة الباكستانية : الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 243598 حالة



إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 243598 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5058 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 149092 شخصا، و2375 حالة في وضع حرج .

/انتهى //

18:55ت م

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إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و75 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 243598 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5058 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 149092 شخصا، و2375 حالة في وضع حرج ./انتهى //18:55ت م0108

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