السعودية | قرقاش: نثق في حكمة وحزم السعودية بإدارة أزمة قطر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قرقاش: نثق في حكمة وحزم السعودية بإدارة أزمة قطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر “موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها”.
وأضاف “وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة”.
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