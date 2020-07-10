شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التسجيل للحج عند الساعة ١١:٥٩ مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج أنه سيتم إغلاق التسجيل لحج عام 1441 هـ الليلة عند الساعة ١١:٥٩ مساءً، و تنوه الوزارة بأن اختيار الحجاج سيتم وفقًا للشروط الصحية والتنظيمية المعلن عنها مسبقا.

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