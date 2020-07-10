سوريا: مليشيات موالية لتركيا تشن هجوما واسعا على مواقع باللاذقية المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/7/10 05:29 م بتوقيت أبوظبي
أحبط الجيش العربي السوري هجوما واسعا شنته التنظيمات الإرهابية الموالية لتركيا على بعض المواقع العسكرية شمال بلدة الربيعة، وكبدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وذكر مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في صباح اليوم الجمعة، قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون.
وأضاف المصدرأن:" قواتنا العاملة في المنطقة تصدت للهجوم، وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح دون أي خسائر في صفوف قواتنا".
وتنتشر في أطراف ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم جبهة النصرة، وتتلقى الدعم العسكري واللوجستي من النظام التركي، وتقوم بشكل متكرر بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة المجاورة وبعض المواقع العسكرية في المنطقة.
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