7 فوائد لزراعة عشبة الليمون في منزلك

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تتميز عشبة الليمون أو Lemongrass بشعبية كبيرة في إفريقيا وآسيا وأستراليا، ويمكن زراعتها في شرفة منزلك بسهولة، وإليك أبرز فوائدها:

1- معطر للجو:

تشتهر عشبة الليمون برائحتها الحمضية، وتعرف أيضًا باسم السترونيلا، وهو عنصر قوي في معطرات الجو، كما أنه يحسن بشكل كبير من جودة الهواء.

2- طارد للبعوض:

ينزعج البعوض من الرائحة الحمضية لعشبة الليمون، وبالتالي يبتعد عن مصدر الرائحة، ومن ضمن النباتات الأخرى التي لها نفس الفعالية: الخزامى والروزماري والنعناع البري، بحسب موقع Daily Health Post.

3- مهدئ للنفس ويعالج الصداع:

على عكس الورود والأزهار التي تذبل بسرعة فإن عشبة الليمون لها عمرًا أطول، وتُمتع صاحبها بأوراقها الخضراء، وقد ثبت بالفعل أن لها تأثيرًا مهدئًا ومريحًا على النفس.

كما أن زيوت الليمون العطرية تقلل من التوتر والقلق وكذلك تساعد في معالجة آلام المفاصل والصداع.

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4- مضاد لأنواع الفطريات والبكتريا:

تمتلك العشبة عناصر مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خصائص قوية مضادة للميكروبات، كما أنه فعال ضد أنواع متعددة من البكتيريا.

5- يعالج تقلصات المعدة:

ويخفف شاي الليمون أيضًا من تقلصات المعدة وقد ثبت أنه يساعد في مكافحة قرحة المعدة، وهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنه يقي من أنواع مختلفة من السرطان، لكن ليس هناك ما يكفي من الأبحاث حول ذلك حتى اليوم.

6- مفيد للبشرة:

عشبة الليمون غنية بفيتامين A المفيد للبشرة وهي فعالة في علاج حب الشباب والإكزيما والصدفية والجروح الداخلية والخارجية.

7- إنقاص الوزن:

وتُعد العشبة مدرًّا طبيعيًّا للبول مما يساعد على إزالة السموم من الجسم، وتعزيز خسارة الدهون والكولسترول الضار من الشرايين.

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