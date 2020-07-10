شكرا لقرائتكم مرسوم ملكي: استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في العمليات الحربية من الحبس ومنع السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (158-34) بتاريخ 20-8-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (708) بتاريخ 9-11-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13-8-1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط هذا الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ وجاء القرار كما يلي: