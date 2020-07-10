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براءتا اختراع وميداليتان ذهبيتان لمشرفة بتعليم عسير
في معرض أرخميدس الدولي 2020
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
حصلت مشرفة التربية الأسرية في مكتب التعليم بأبها، التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، هبة الأصبحي، على براءتي اختراع عن النموذجين المسميين بـ”قرص دائري يرتبط بطائرة ذاتية القيادة”، و”مقاعد للحافلات مزودة بحساسات ذكية تسمح للركاب بالتحكم بها”، كما حققت ميداليتين ذهبيتين في معرض أرخميدس الدولي 2020م، الذي أقيم في جمهورية روسيا مؤخرًا.
إنجاز تعليمي جديد يضاف إلى منطقة عسير:
من جهته، هنأ المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، مشرفة التربية الأسرية هبة الأصبحي، على هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لإنجازات تعليم المنطقة على المستويين العالمي والمحلي.
معرض موسكو الدولي للاختراعات:
يذكر أن معرض موسكو الدولي للاختراعات والابتكارات التكنولوجية “أرخميدس” يُعنى بالمخترعين من جميع دول العالم، ويقام بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإدارة رئيس الاتحاد الروسي والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، وحكومة مدينة موسكو، ونظرًا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا، قررت روسيا هذه السنة تنظيمه عن بعد عبر الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا.
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