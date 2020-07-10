جازان تسجل 101 حالة كورونا جديدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان، اليوم، 101 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن، حيث سجلت جازان 35 إصابة، وصبيا 31 إصابة، والعيدابي 15 إصابة، وبيش 7 إصابات، وصامطة 6 إصابات، وأبو عريش 5 إصابات.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، والدائر، من جهة سجلت منطقة جازان اليوم حالة شفاء واحدة في بيش.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3284 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2177 حالة، وبلغ عدد الوفيات 36 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1071 حالة.

إجمالي حالات كورونا في المملكة:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 226486 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 13026 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2151 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 61309 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2220 حالة.

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