عسير تسجل 421 حالة كورونا جديدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل، 421 حالة كورونا جديدة من أصل 3159 إصابة جديدة تم تسجيلها اليوم.

توزيع حالات كورونا في عسير

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت في محافظة خميس مشيط 131 إصابة، ومدينة أبها 94 إصابة، ومحافظة بيشة 6 إصابات، ومحافظة محايل عسير 34 إصابة، ومحافظة رجال المع 17 إصابة، ومحافظة المجاردة إصابتين، ومحافظة النماص 12 إصابة، ومحافظة ظهران الجنوب إصابتين، ومركز بللسمر 3 إصابات، ومحافظة أحد رفيدة 18 إصابة، ومركز البشاير 3 إصابات، محافظة سبت العلاية 37 إصابة، ومحافظة سراة عبيدة 40 إصابة، ومحافظة تثليث 4 إصابات، ومحافظة الحرجة 17 إصابة، محافظة بارق إصابة واحدة، ومحافظة وادي ابن هشبل إصابة واحدة.

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إجمالي حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 12,703 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5,458 حالة، وبلغ عدد الوفيات 28 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 7,217 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (226,486) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (163,026) حالة، وبلغ عدد الوفيات (2,151) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (61,390) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة (2,220) حالة.

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