تركي آل الشيخ ينشر فيديو نادر للأمير محمد بن سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 10 يوليو 2020 05:17 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 172 زيارة

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مقطع فيديو نادرا على ما يبدو أنه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعقب نشر تركي آل الشيخ مقطع الغيديو على حسابه في تويتر، انهالت التعليقات، ومنها تعليق تركى آل الشيخ، حيث علق قائلا :” سبحان من زرع الهيبة”.

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وعلق آخر : ” صاحب السمو ولي العهد حفظة الله ورعاه”.

وكتب أحد المغردين :” هيبة ملك ربي يحفظه يارب ويرزقنا بيت ملك يفكنا من الايجار يارب”.

بينما أضاف أحدرواد تويتر :” سمو سيدي وبجانبة الخلوق الامير نايف بن سلطان.. صحيح ابو ناصر او لا”.