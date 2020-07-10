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تركي آل الشيخ ينشر فيديو نادر للأمير محمد بن سلمان

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 10 يوليو 2020 05:17 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار 172 زيارة

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مقطع فيديو نادرا على ما يبدو أنه لولي العهد السعودي ، بحسب تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعقب نشر تركي آل الشيخ مقطع الغيديو على حسابه في تويتر، انهالت التعليقات، ومنها تعليق تركى آل الشيخ، حيث علق قائلا :” سبحان من زرع الهيبة”.

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وعلق آخر : ” صاحب السمو ولي العهد حفظة الله ورعاه”.

وكتب أحد المغردين :” هيبة ملك ربي يحفظه يارب ويرزقنا بيت ملك يفكنا من الايجار يارب”.

بينما أضاف أحدرواد تويتر :” سمو سيدي وبجانبة الخلوق الامير نايف بن سلطان.. صحيح ابو ناصر او لا”.

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