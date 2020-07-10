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شكا عدد من أصحاب معارض السيارات بجازان جراء ارتفاع إيجار المعارض بصورة كبيرة جداً ومفاجئة؛ حيث وصل المعدل إلى 11 ضعفًا، فيما بررت أمانة جازان ذلك بالإشارة إلى أن الرسوم السابقة كانت محددة منذ 15 عاماً.
وقال عدد من أصحاب المعارض: فوجئنا برفع الإيجار من 4800 ريال إلى 52800 ريال في السنة، رغم ركود الحركة الاقتصادية فيما يخصّ بيع وشراء السيارات المستخدمة.
وناشد أصحاب المعارض أمير منطقة جازان ونائبه النظر في وضعهم، خصوصاً بعد أن تلقوا رد الأمانة الذي جاء فيه: "الأسعار السابقة كانت منذ 15 عاماً والسعر اختلف حالياً".
وقال الشاكون إن هذا الارتفاع المفاجئ يرهق ميزانيتهم؛ حيث إن الحركة الشرائية أصبحت ضعيفةً.
وأضافوا: نحن معتمدون في رزقنا، بعد الله سبحانه وتعالى، على دخل هذه المعارض، ولكن مع هذا الإيجار من الصعب ادخار أي مبلغ.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 05:36 PM
أشاروا إلى ركود البيع والشراء.. وناشدوا أمير المنطقة ونائبه النظر في وضعهم
شكا عدد من أصحاب معارض السيارات بجازان جراء ارتفاع إيجار المعارض بصورة كبيرة جداً ومفاجئة؛ حيث وصل المعدل إلى 11 ضعفًا، فيما بررت أمانة جازان ذلك بالإشارة إلى أن الرسوم السابقة كانت محددة منذ 15 عاماً.
وقال عدد من أصحاب المعارض: فوجئنا برفع الإيجار من 4800 ريال إلى 52800 ريال في السنة، رغم ركود الحركة الاقتصادية فيما يخصّ بيع وشراء السيارات المستخدمة.
وناشد أصحاب المعارض أمير منطقة جازان ونائبه النظر في وضعهم، خصوصاً بعد أن تلقوا رد الأمانة الذي جاء فيه: "الأسعار السابقة كانت منذ 15 عاماً والسعر اختلف حالياً".
وقال الشاكون إن هذا الارتفاع المفاجئ يرهق ميزانيتهم؛ حيث إن الحركة الشرائية أصبحت ضعيفةً.
وأضافوا: نحن معتمدون في رزقنا، بعد الله سبحانه وتعالى، على دخل هذه المعارض، ولكن مع هذا الإيجار من الصعب ادخار أي مبلغ.
، ملّاك معارض سيارات جازان يشكون من ارتفاع مفاجئ للإيجار.. والأمانة تردّ ،
المصدر : الخليج 365
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