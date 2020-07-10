، عن بعد.. تدشين الربط الإلكتروني لخدمة إصدار رخص البناء بالطائف ،

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دشن، عن بعد، مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أمانة محافظة الطائف الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.
وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز "إتمام"، يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه، أكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري الدكتور خالد العرفج، أن الربط الإلكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، كما بين بأن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.
وأشار مدير عام مركز خدمات المطورين "إتمام" المهندس عبدالوهاب القحطاني، أن الربط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى "إتمام" لتحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد، مؤخراً، مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي، ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.وزارة الإسكان إتمام
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 05:34 PM
التنفيذ لـ"إتمام" بشراكة "الأمانة" والهدف "تطوير وتحسين بيئة الأعمال"
دشن، عن بعد، مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أمانة محافظة الطائف الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية.
وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع مركز "إتمام"، يعتبر خطوة مهمة في طريق تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه، أكد المشرف العام على خدمات التطوير العقاري الدكتور خالد العرفج، أن الربط الإلكتروني يهدف إلى تسهيل أعمال المطور العقاري والارتقاء بالخدمات المقدمة له، كما بين بأن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري لتحقيق المستهدفات الوطنية للقطاع السكني.
وأشار مدير عام مركز خدمات المطورين "إتمام" المهندس عبدالوهاب القحطاني، أن الربط مع أمانة محافظة الطائف لإصدار رخص البناء يترجم المساعي الحثيثة التي يسعى "إتمام" لتحقيقها من زيادة في نمو قطاع التطوير العقاري عبر تيسير الإجراءات والتكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات والقطاع بشكل عام.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد، مؤخراً، مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي، ليكون أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.
، عن بعد.. تدشين الربط الإلكتروني لخدمة إصدار رخص البناء بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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