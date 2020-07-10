محمد بن مسعود - الدمام - الأحد المقبل تدشن البطولة بدور الـ 32 أجريت أمس قرعة بطولة مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم ضمن فعاليات صيف أبها 2020 , الذي تُشرف عليه أمانة منطقة عسير.

وقدم المشرف على فعاليات صيف أبها الدكتور مشاري القحطاني لممثّلي الفرق البروتوكول المعتمد من إمارة عسير والشؤون الصحية بالمنطقة والذي يتوافق مع بروتوكولات وزارة الداخلية ووزارة الرياضة للممارسين الرياضيين خلال الأنشطة الرياضية .

وسينطلق دور الـ 32 يوم الأحد القادم عند الـ 9.00م بلقائين يجمعان حامل اللقب العام الماضي فريق المشاهير من سراة عبيدة بفريق العرين من ظهران الجنوب ، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا نجوم بللحمر وهلال شمسان من أبها . بطولة مونديال عسير الرياضي فعاليات صيف أبها 2020 بطولة مونديال عسير الرياضي فعاليات صيف أبها 2020 تحت إشراف أمانة المنطقة .. انطلاق منافسات مونديال عسير الرابع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-10 أجريت أمس قرعة بطولة مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم ضمن فعاليات صيف أبها 2020 , الذي تُشرف عليه أمانة منطقة عسير.

وقدم المشرف على فعاليات صيف أبها الدكتور مشاري القحطاني لممثّلي الفرق البروتوكول المعتمد من إمارة عسير والشؤون الصحية بالمنطقة والذي يتوافق مع بروتوكولات وزارة الداخلية ووزارة الرياضة للممارسين الرياضيين خلال الأنشطة الرياضية .

وسينطلق دور الـ 32 يوم الأحد القادم عند الـ 9.00م بلقائين يجمعان حامل اللقب العام الماضي فريق المشاهير من سراة عبيدة بفريق العرين من ظهران الجنوب ، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا نجوم بللحمر وهلال شمسان من أبها . Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 04:49 PM الأحد المقبل تدشن البطولة بدور الـ 32 الأحد المقبل تدشن البطولة بدور الـ 32 أجريت أمس قرعة بطولة مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم ضمن فعاليات صيف أبها 2020 , الذي تُشرف عليه أمانة منطقة عسير.

وقدم المشرف على فعاليات صيف أبها الدكتور مشاري القحطاني لممثّلي الفرق البروتوكول المعتمد من إمارة عسير والشؤون الصحية بالمنطقة والذي يتوافق مع بروتوكولات وزارة الداخلية ووزارة الرياضة للممارسين الرياضيين خلال الأنشطة الرياضية .

وسينطلق دور الـ 32 يوم الأحد القادم عند الـ 9.00م بلقائين يجمعان حامل اللقب العام الماضي فريق المشاهير من سراة عبيدة بفريق العرين من ظهران الجنوب ، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا نجوم بللحمر وهلال شمسان من أبها . ، تحت إشراف أمانة المنطقة .. انطلاق منافسات مونديال عسير الرابع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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