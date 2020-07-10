شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. مشتبه به يحرر نفسه من “الكلبشات” ويطلق النار على الشرطة .. فوقعت هذه النهاية المأساوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤١ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

تمكن مشتبه به من تحرير نفسه من قبضة الأجهزة الأمنية و"الكلبشات"، ثم قام بإطلاق النار على أفراد الشرطة.

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وذكرت مصادر إعلامية أن رجال الشرطة الأميركية في “سان دييجو”، فوجئوا بأحد المشتبه بهم المقبوض عليه، وهو يحرر نفسه من “الكلبشات” ثم يمسك بمسدس ويطلق النار من داخل سيارة الشرطة.

ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن المشتبه به صاحب الـ 25 عاما، كان قد تم الإمساك به ووضع في سيارة الشرطة وفي يده “الكلبشات”، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه واستخدم مسدسًا احتياطيًا، عادة ما تضعه الشرطة الأميركية داخل السيارة لمواجهة أي طارئ.

وقام المشتبه به بكسر باب السيارة مستخدما المسدس ثم خرج، وراقبه الضباط من بعيد، ثم أطلق أحدهم النار عليه، ليسقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى وإسعافه.

وبدأ المشتبه به في توجيه المسدس ناحية الضباط ، الذين التفوا حول السيارة ووجهوا أسلحتهم تجاهه، وطالبوه بالاستسلام إلا أنه أصر على استخدم العنف، ثم ابتعد الضباط خشية الإصابة.



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