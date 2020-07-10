شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سائق تاكسي يقتل إبنته بشكل مروع .. لهذا السبب الذي أشعل غضب كافة الفلسطينيين (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٧ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

أثارت قضية مقتل طفلة على يد والدها في قطاع غزة غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين فور نشر صورة الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة وسط مطالبات بتحقيق العدالة وتفعيل قانون حماية الأسرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

«الزعيم» يظهر في منزله ويكشف حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاته والعادة التي يمارسها يوميًا (فيديو)

تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منها في وقت قصير

عودة إمرأة إلى الحياة بعد شهر من وفاتها .. شاهد المفاجأة الصاعقة (صور)

الرئيس "صدام حسين" يظهر بشكل مفاجئ في أمريكا .. شاهد التفاصيل الصادمة (فيديو)

نشر صور مراهقات ونساء سعوديات في مواقع "إباحية" (صور)

سمية الخشاب تبدي ندمها لعدم أخذ حقها من «سعد» وتتحدث عن الاغتصاب (فيديو)

شاهد.. مشتبه به يحرر نفسه من “الكلبشات” ويطلق النار على الشرطة .. فوقعت هذه النهاية المأساوية

صور نادرة ومثيرة لـ «أم كلثوم» تنشر لأول مرة .. شاهد

شاهد صورة مسربة للملكة رانيا زوجة ملك الأردن خلال فترة المراهقة.. لن تصدق كيف كان شكلها!

Advertisements

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو لبنتها تضج أنوثة بعد أن تغير شكلها

شاهد.. "كريستيانو" يستعرض جمال زوجته بصورة ساخنة فوق سرير النوم "بدون ملابس"

غادة عويس: هذه قصة صوري المسربة وأنا بملابس السباحة

جمال هاشمي وكأنها حورية من الجنة.. صور جديدة للأميرة إيمان بنت ملك الأردن في هذا المكان تلفت اهتمام الجمهور.. شاهد ردة الفعل!

مجددا.. نانسي عجرم تثير الجمهور بصورة شبه عارية ومنطقة حساسة من جسمها ظهرت بالكامل.. شاهد!

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وقالت الشرطة في قطاع غزة:"بعد نقل جثة الطفلة إلى الطب الشرعي صباح اليوم الجمعة، ثبت أن سبب الوفاة هو الضرب المبرح للطفلة".

وأضافت أن الجاني من خلال التحقيقات الأولية هو والد الطفلة، حيث تم القبض عليه، ويتم استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبحسب شهود عيان ومصادر قريبة من الأسرة، فإن الجاني والد الطفلة يعمل كسائق تاكسي أنجب بنتين وولد من زوجته الأولى، وبعد خلافات عائلية كان سببها سوء أخلاق المجرم وصل الأمر بهما إلى الطلاق، وقضت المحكمة باستضافة الوالدة لأبنائها مرة كل أسبوعين، فيما كان المجرم يتلكأ في إرسال الأبناء إلى أمهم، إلى أن تدخل رجال الإصلاح.

بعد فترة من الطلاق، تزوج الجاني امرأة أخرى وأنجب عددًا من البنات، بينما كانت زوجته الثانية تحرضه على أبنائه من زوجته الأولى، وكان يضربهم بقسوة وعنف بحيث لا يستطيع الأطفال في هذا العمر تحمله.

وأوضح الشهود أن القاتل اعتدى على ابنته من زوجته الأولى، تدعى "تالا"، بالضرب، وهربت الطفلة من منزل والدها إلى مركز الشرطة وإلى مركز الدفاع المدني، وقامت الشرطة بإحضار المجرم أكثر من 6 مرات إلى مركز تحقيقات.

وبعد ظهر أمس الخميس، التاسع من تموز، طلبت الابنة الثانية التي تعرضت للقتل "أمال" رؤية والدتها كما حكمت المحكمة الشرعية في حكم سابق، فرفض المجرم طلب ابنته الذهاب لرؤيتها أمها كالمعتاد وقاك بضربها وتعذيبها بعنف شديد، ونتيجة لذلك، دخلت الطفلة في حالة من اللاوعي الكامل، ولم يتوقف عن ضربها على الرغم من صراخ أشقائها.

وبعد انهيار المجني عليها تركها والدها الجاني في حالتها بغرفة مجاورة في اللحظة التي كان يجب أن يساعدها فيها وينقلها إلى المستشفى، وعلى الرغم من ذلك، ضربها مرة أخرى بالعصي على رأسها وقدميها حتى فاضت روحها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام