شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس "صدام حسين" يظهر بشكل مفاجئ في أمريكا .. شاهد التفاصيل الصادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٣ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

تفاجئ مواطنون في ولاية تكساس الأمريكية، بظهور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ولايتهم بشكل مفاجئ .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

«الزعيم» يظهر في منزله ويكشف حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاته والعادة التي يمارسها يوميًا (فيديو)

تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية التخلص منها في وقت قصير

عودة إمرأة إلى الحياة بعد شهر من وفاتها .. شاهد المفاجأة الصاعقة (صور)

نشر صور مراهقات ونساء سعوديات في مواقع "إباحية" (صور)

سمية الخشاب تبدي ندمها لعدم أخذ حقها من «سعد» وتتحدث عن الاغتصاب (فيديو)

صور نادرة ومثيرة لـ «أم كلثوم» تنشر لأول مرة .. شاهد

شاهد.. مشتبه به يحرر نفسه من “الكلبشات” ويطلق النار على الشرطة .. فوقعت هذه النهاية المأساوية

شاهد صورة مسربة للملكة رانيا زوجة ملك الأردن خلال فترة المراهقة.. لن تصدق كيف كان شكلها!

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو لبنتها تضج أنوثة بعد أن تغير شكلها

شاهد.. "كريستيانو" يستعرض جمال زوجته بصورة ساخنة فوق سرير النوم "بدون ملابس"

غادة عويس: هذه قصة صوري المسربة وأنا بملابس السباحة

جمال هاشمي وكأنها حورية من الجنة.. صور جديدة للأميرة إيمان بنت ملك الأردن في هذا المكان تلفت اهتمام الجمهور.. شاهد ردة الفعل!

Advertisements

مجددا.. نانسي عجرم تثير الجمهور بصورة شبه عارية ومنطقة حساسة من جسمها ظهرت بالكامل.. شاهد!

فيديو.. شقيقة فنانة عربية شهيرة: هؤلاء هم من خانوا "صدام حسين"

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وقالت مصادر صحفية أن شخص شبيه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى درجة كبيرة أدين بجريمتين مروعتين.

وأحيل شبيه الرئيس صدام حسين، وهو مهاجر اردني، إلى محكمة في ولاية تكساس الأميركية، لتقضي بإعدامه ، وذلك بعد إدانته بتنفيذ جريمتين مروعتين.

وأصدرت المحكمة في تكساس حكمها بعد إدانة المتهم أردني الجنسية بقتل زوج ابنته وصديقتها التي شجعتها على الاقتران بالرجل الذي تحبه.

وبحسب المدّعين فإن علي محمود عوض عرسان غضب عندما تركت ابنته المنزل واعتنقت المسيحية للزواج من مسيحي، ما جعله يدبر قتل صهره وصديقة ابنته التي شجعتها على الزواج.

وأضاف المصدر أن إصدار الحكم تطلب عدة جلسات قبل الحسم فيه، ليحسم أخيراً قبل أيام فقط.

واستمرت محاكمة شبيه الرئيس الراحل صدام حسين كما وصفته التقارير الإعلامية لأكثر من 6 أسابيع، وسط اندهاش الأمريكيين من التطابق الكبير في شكل المهاجر الأردني مع الرئيس الراحل صدام حسين، لكن المحلفين تداولوا لمدة 35 دقيقة فقط، الشهر الماضي، قبل إدانته بقتل كوتي بيفرز، وناشطة إيرانية في حقوق المرأة، تدعى جلارة باقر زادة.

أما إعلان حكم الإعدام، فتطلب حوالي تسع ساعات من المفاوضات بين هيئة المحلفين، قبل نطقه في إحدى المحاكم بمدينة هيوستن.

ويقول المدعون إن عرسان، وهو مسلم يبلغ من العمر 60 عاما، غضب بعد زواج ابنته من مسيحي، مضيفين أن الأمر جعله ينفذ هذه الجريمة المروعة.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام