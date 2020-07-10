شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة إيقاف القوات السعودية لزورق حوثي مفخخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، أبطال القوات السعودية أثناء إيقافهم زورق حوثي مفخخ بعد تعطيله في البحر الأحمر. أظهر مقطع فيديو، أبطال القوات السعودية أثناء إيقافهم زورق حوثي مفخخ بعد تعطيله في البحر الأحمر. ونشر سليمان الدوسري، المقطع، معلقًا: " الزوارق الهجومية المفخخة تعتبر من العمليات العسكرية الخطرة لكن هذا إن دل يدل على شجاعة جنودنا واحترافيتهم العالية في حماية الملاحة الدولية ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة إيقاف القوات السعودية لزورق حوثي مفخخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.