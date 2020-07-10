شكرا لمتابعة خبر عن استمرار موجة الحر على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): توقعت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الحار شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض. توقعت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الحار شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث الى جازان وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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