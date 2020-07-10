شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح تفاصيل الحالات الجديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تفاصيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت أن 62% من الحالات الجديدة من الذكور، و38% من الأناث، و5% من كبار السن، و11% من الأطفال، و84% بالغين.

يذكر أن الوزارة سجلت اليوم 1930 حالة تعافي جديدة، و51 حالة وفاة جديدة.