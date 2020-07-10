- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية للملك سعود يُصلي المغرب على خليج رضوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّقت صور تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" وهو يقوم بجولة تفقدية للقسم الشمالي من ساحل البحر الأحمر.
ونشر حساب "الملك سعود"، الصور، معلقًا: " وخرج من المدينة المنورة في 25 صفر 1375هـ إلى رابغ ثم ينبع 26 صفر 1375هـ " .
وأضاف: " الصورة الأولى يصلي المغرب على خليج رضوي في ينبع البحر، والصورة الثانية في ينبع ومعه الأمراء : محمد بن تركي ومحمد بن سعود رحمهم الله " .
كانت هذه تفاصيل خبر صور تاريخية للملك سعود يُصلي المغرب على خليج رضوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.