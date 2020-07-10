شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية للملك سعود يُصلي المغرب على خليج رضوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت صور تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" وهو يقوم بجولة تفقدية للقسم الشمالي من ساحل البحر الأحمر.

ونشر حساب "الملك سعود"، الصور، معلقًا: " وخرج من المدينة المنورة في 25 صفر 1375هـ إلى رابغ ثم ينبع 26 صفر 1375هـ " .

وأضاف: " الصورة الأولى يصلي المغرب على خليج رضوي في ينبع البحر، والصورة الثانية في ينبع ومعه الأمراء : محمد بن تركي ومحمد بن سعود رحمهم الله " .