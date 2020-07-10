شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة توضح طريقة حساب مدة الحجر المنزلي للمخالط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، طريقة حساب مدة الحجر المنزلي للمخالط.
وذكرت أنه مدة الحجر المنزلي للمخالطين تبدأ منذ اليوم الذى بدأت فيه الأعراض على الشخص المصاب الأول، ولمدة 14 يوما لجميع المخالطين له في المنزل.
وأكدت أن الفحص المخبري لن يغير من مدة الحجر المنزلي للمخالط حتى لو ظهرت نتيجة أخذ العينة سلبية.
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