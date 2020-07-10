شاهد.. الأمير محمد بن سلمان في طفولته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو نادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في طفولته. وثق مقطع فيديو نادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في طفولته. وأظهر المقطع الذى نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ولي العهد وهو يجلس بشموخ وسط عدد المسؤولين. وعلق آل الشيخ، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"سبحان من زرع الهيبة"، فيما لم يوضح معلومات أخرى بشأن تاريخ المقطع أو المناسبة التى حضرها ولي العهد.

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