شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة هامة من أمراء المناطق في المملكة إلى المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مراء المناطق في المملكة، رسالة إلى المواطنين من أجل حثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكد الأمراء أن الجائحة لا تزال مستمرة، وأن الوطن في حاجة لهم، مشددين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وعدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وحث الأمراء على ضرورة التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات عند الخروج، وأن يحافظ المواطنين على سلامتهم وسلامة الآخرين.