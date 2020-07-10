شكرا لمتابعة خبر عن تركي حميدان التركي يكشف نتيجة جلسة الإفراج المشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تركي حميدان التركي، عن نتائج جلسة الإفراج المشروط الذي تمت منذ يومين. كشف تركي حميدان التركي، عن نتائج جلسة الإفراج المشروط الذي تمت منذ يومين. وقال تركي: " تواصل معنا محامي والدي حميدان التركي وأفاد أن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه، والتي قد يستغرق ردهم ٤-٦ أسابيع " .

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