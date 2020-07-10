قصة مُصابة بكورونا حافظت على سلامة جميع المخالطين لها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة الصحة، قصة حالة إصابة بفيروس كورونا، انتقلت لها العدوى عن طريق أحد المصابين في المنزل.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: " سيدة ساهمت في كسر سلسلة العدوى والحفاظ على سلامة جميع المخالطين لها في العمل بسبب التزامها الدائم بالمسافة الآمنة ولبس الكمام وتعقيم اليدين بشكل دائم " .
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3.159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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