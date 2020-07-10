شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3.159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1.930 حالة تعافي جديدة، و51 حالة وفاة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة إلى 226.486 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 163.026، وإحمالي الوفيات 2.151 حالة وفاة.