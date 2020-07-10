شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 18 طنًا من السلال الغذائية في محافظة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا في قرى قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا في قرى قشانه وعمدهن وغدها وخرسو وفرحضها بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق. Advertisements

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