شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تحدد شروط دخول المولود مع أسرته المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط دخول المولود مع أسرته إلى المملكة، بأنه يشترط مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود.

وكان ذلك ردا على سؤال أحد المستفيدين: «هل يسمح بدخول الرضيع أقل من ثلاثة أشهر إلى المملكة دون تأشيرة، بصحبة والدته التي تحمل إقامة وتأشيرة خروج وعودة سارية؟».

وكانت الجوازات قد ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر أنه «في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».