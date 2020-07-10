بالفيديو.. مدرسة القيادة تستقبل طلبات المتدربات وسط إجراءات إحترازية مشددة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو إستقبال مدرسة القيادة بجامعة الملك عبدالعزيز، في جدة طلبات المتدربات لتعليم القيادة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة جائحة وثق مقطع فيديو إستقبال مدرسة القيادة بجامعة الملك عبدالعزيز، في جدة طلبات المتدربات لتعليم القيادة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة جائحة كورونا وأظهر الفيديو المسافات التي تفصل بين المقاعد واستخدام الكمامات ووضع المطهرات بكل مكان، والحفاظ على مسافة البعد الإجتماعي.

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