للمشتركين وأصحاب الأعمال.. نسب الاشتراك في« التأمينات الاجتماعية»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نسب الاشتراك في نظام التأمينات.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نسبة الاشتراك لفرع المعاشات الذي يطبق على السعوديين يبلغ %18، بينما تبلغ نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية الذي يطبق على السعوديين وغيرهم 2%، فيما تبلغ نسبة اشتراك ساند (ضد التعطل عن العمل) 2%.

Advertisements

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك: صاحب العمل يتحمل نسبة اشتراك 9% والمشترك 9% من المعاشات، ويتحمل صاحب العمل 2% من اشتراك الأخطار المهنية، بينما يتحمل صاحب العمل 1% من اشتراك ساند، و1% يتحمله المشترك السعودي.

اقرأ أيضًا:

لأصحاب الأعمال.. «التأمينات الاجتماعية» تحدّد طرق تسديد الاشتراكات

تعرف على حالات استحقاق المشترك لتعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية

«التأمينات الاجتماعية» تحدد شروط صرف معاش التقاعد المبكر