للمشتركين وأصحاب الأعمال.. نسب الاشتراك في« التأمينات الاجتماعية»

للمعاشات والأخطار المهنية و«ساند»..
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نسب الاشتراك في نظام التأمينات.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نسبة الاشتراك لفرع المعاشات الذي يطبق على السعوديين يبلغ %18، بينما تبلغ نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية الذي يطبق على السعوديين وغيرهم 2%، فيما تبلغ نسبة اشتراك ساند (ضد التعطل عن العمل) 2%.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك: صاحب العمل يتحمل نسبة اشتراك 9% والمشترك 9% من المعاشات، ويتحمل صاحب العمل 2% من اشتراك الأخطار المهنية، بينما يتحمل صاحب العمل 1% من اشتراك ساند، و1% يتحمله المشترك السعودي.
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