تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان.. ورياح وأتربة بالمدينة المنورة

عوالق ترابية على نجران حتى الـ6 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل «محافظات أبو عريش، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب»، وبيَّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
كما أصدرت تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل «الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع»، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
ونبَّهت أيضًا من عوالق ترابية يصحبها نشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الـ6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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