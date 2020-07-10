أخبار السعودية اليوم.. آخر موعد لتسجيل المقيمين بالحج.. و«الداخلية» تعلن عقوبات مخالفي إجراءات كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 10 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: آخر موعد تسجيل المقيمين الراغبين في الحج اليوم، ووزارة الداخلية تعلن جدول مخالفات إجراءات كورونا والعقوبات المقررة، وإغلاق مركز تسوق شهير بمكة المكرمة.

مديرية الجوازات: شرطان لدخول «المولود» مع أسرته للمملكة

حددت المديرية العامة للجوازات، شروط دخول المولود مع أسرته إلى المملكة، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول المولود، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود».

آخر موعد تسجيل المقيمين الراغبين في الحج.. اليوم

ينتهي، اليوم الجمعة، موعد تسجيل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة، الاثنين الماضي، عن فتح باب التسجيل في الموقع المخصص لاستقبال الطلبات، وفقًا للشروط الصحية والتنظيمية.

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من مركبة بجدة.. والجناة: 3 مواطنين ومقيم

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 4 أشخاص سرقوا نحو 600 ألف ريال من مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، بحسب المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي.

السعودية أولًا.. وكالة الطاقة الدولية تعلن نسب تنفيذ اتفاق «أوبك+»

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة، نسب تنفيذ السعودية وحلفائها لاتفاق «أوبك+» عن شهر يونيو، وأوضحت أن نسبة تنفيذ المملكة 138%، وروسيا 100%، فيما خفضت الوكالة توقعاتها لحجم هبوط معروض النفط من قبل الدول خارج «أوبك» في عام 2020 إلى 3 ملايين برميل يوميًّا، من 3.1 مليون برميل.

وزارة الداخلية تعلن جدول مخالفات إجراءات كورونا والعقوبات المقررة

أعلنت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة.

السديس: نستعد لموسم الحج الجديد بـ«خطة مسبقة»

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها الثامن، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

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إغلاق مركز تسوق شهير بمكة المكرمة.. والسبب فيروس كورونا

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بسبب فيروس كورونا المستجد بمشاركة الجهات الرقابية.

«الجوازات» تتمسك بالتأمين الطبي في تجديد هوية مقيم: ملزم

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أهمية وجود تأمين طبي لإتمام عملية تجديد هوية مقيم.

الحربي يتوقع موجة أمطار تدوم لفترة على مناطق عدة ويحدد بدايتها

توقع المتخصص بالأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، نشوءات مطرية على جنوب المملكة حتى مكة المكرمة، تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الحربي، عبر حسابه بتويتر: «إن الفترة القادمة ستتنامى معها النشوءات الممطرة على مناطق جنوب المملكة، نواحي جازان وعسير والباحة، وصولًا إلى مكة المكرمة».

«الموارد البشرية» توضح مكاسب السعوديين من توطين منشآت القطاع الخاص

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «ناصر الهزاني»، أبرز نتائج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وآثاره على زيادة نسب توطين السعوديين في الوظائف.

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