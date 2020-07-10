بالفيديو.. الداخلية توضح مهام وأهداف القوات الخاصة للأمن البيئي

أوضحت وزارة الداخلية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها القوات الخاصة للأمن البيئي التابعة للوزارة، التي صدر الأمر السامي بتأسيسها في 8 محرم 1440هـ.

ونشرت الداخلية –عبر حسابها بتويتر– فيديو، أوضحت من خلاله أن قوات الأمن البيئي تقوم على الحفاظ على البيئة واستدامتها، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة؛ وذلك من خلال المراقبة الأمنية والقبض والإيقاف وتحرير المخالفات البيئية.

كما تحمي قوات الأمن البيئي التنوع الإحيائي في جميع المناطق والطرق والمحميات البرية والبحرية، كما تقوم بتلقي الشكاوى البيئية ومتابعتها ومعالجتها، وكذلك المشاركة في التوعية البيئية.

Advertisements

وباشرت القوات مهامها في حماية المحميات؛ ففي 1 فبراير 2020م، باشرت مهامها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وفي 1 مارس 2020م باشرت مهامها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ضمن المرحلة الأولى التي شملت روضة التنهات والمواقع والأودية المحيطة بها. وفي 1 أبريل 2020م باشرت مهامها في المرحلة الثانية لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وشملت روضتي الخفس ووردة، والأودية والمواقع المحيطة بهما، ومحمية الملك خالد الملكية.

وفي 21 يونيو 2020، باشرت القوات مهامها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ضمن المرحلة الأولى التي تضمنت محمية الطبيق.

اقرأ أيضًا:

القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن مواعيد السماح بالرعي في روضتي خريم والتنهات

ملفات عدة تتصدر لقاء رئيس «الحياة الفطرية» وقائد قوات الأمن البيئي

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط ١٩٩ مخالفة خلال 4 أشهر