وزارة الصحة: تسجيل 3159 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2151

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 226486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 163026. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2151 حالة، فيما تم تسجيل 51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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وقالت وزارة الصحة، إن النساء الحوامل يتأثرن أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت السيدات بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية.

وكشفت الوزارة، عبر إنفوجراف، عن أن الحوامل أكثر تأثرًا من غيرهن بمضاعفات كورونا؛ لأن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن مثل السكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

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