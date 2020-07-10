الملك وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني

عبر برقيتين منفصلتين..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس خالتما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. Advertisements وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضا: الملك وولي العهد يهنئان الرئيس لوكاشينكو بذكرى استقلال بيلاروس

الملك وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى الاستقلال



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