تسمية أحد شوارع محافظة صبيا باسم الشهيد عبده لخامي

تقديرًا للأعمال البطولية التي قدمها في الحد الجنوبي

أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد عبده بن حسن لخامي. وأوضح رئيس البلدية المكلف علي العشي أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للأعمال البطولية التي قدمها الشهيد، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وبما يتفق مع ما توليه القيادة من اهتمام واعتزاز بشهداء الوطن، وتخليد ذكراهم. اقرأ أيضًا: نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي أسرة الشهيد آل سلطان

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