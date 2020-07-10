اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة
أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة مخالفة لقواعد السلامة والأمان بخميس مشيط، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر– أنه تم ضبط شاحنة مخالفة لقواعد السلامة ووسائل الأمان اللازمة للنقل، بخميس مشيط، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك من قبل البلدية والجهات ذات العلاقة.
وكانت أمانة المنطقة أعلنت في وقت سابق، عن سحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية، وتوقيف عربة فود ترك عن العمل لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
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