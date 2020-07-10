وزارة الصحة: لا داعي للخوف من الذهاب إلى المراكز الصحية بسبب كورونا

أكدت ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية من الفيروس

قالت وزارة الصحة إنه لا داعي للخوف من الذهاب للمواعيد المهمة والحالات الطارئة للمراكز الصحية بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضافت الوزارة –عبر الحساب الرسمي للمنصة الرئيسية للتوعية الصحية «عش بصحة»، على تويتر، اليوم الجمعة– أنه لا داعي للخوف من الذهاب للمواعيد المهمة والحالات الطارئة، بشرط تطبيق الاحترازات الوقائية اللازمة عند الذهاب إلى المنشآت الصحية، مثل لبس الكمامة ونظافة اليدين والتباعد الجسدي. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة تستحدث خدمات جديدة.. وتعلن كشف حساب مواجهة كورونا

بالفيديو.. «الصحة» توضح أهمية تطبيق «المحيط الآمن» للمصابين بكورونا

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