مديرية الجوازات: شرطان لدخول «المولود» مع أسرته للمملكة

رغم وجود إقامة وتأشيرة خروج وعودة سارية مع والدته
حددت المديرية العامة للجوازات، شروط دخول المولود مع أسرته إلى المملكة، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود».
وجاء ذلك بعد سؤال أحد المستفيدين: «هل يسمح بدخول الرضيع أقل من ثلاثة أشهر إلى المملكة دون تأشيرة، بصحبة والدته التي تحمل إقامة وتأشيرة خروج وعودة سارية؟».
وكانت الجوازات قد ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر أنه «في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».
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