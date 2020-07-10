مديرية الجوازات: شرطان لدخول «المولود» مع أسرته للمملكة

حددت المديرية العامة للجوازات، شروط دخول المولود مع أسرته إلى المملكة، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود».

وجاء ذلك بعد سؤال أحد المستفيدين: «هل يسمح بدخول الرضيع أقل من ثلاثة أشهر إلى المملكة دون تأشيرة، بصحبة والدته التي تحمل إقامة وتأشيرة خروج وعودة سارية؟».

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وكانت الجوازات قد ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر أنه «في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».

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