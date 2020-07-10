وزارة الداخلية تعلن جدول مخالفات إجراءات كورونا والعقوبات المقررة

أعلنت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة.

وجددت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، التذكير بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من قبل الجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والعقوبات المقررة لكل مخالفة.

وذكرت الوزارة المخالفات، وعقوبة كل مخالفة. ومن المخالفات «التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من خمسين شخصًا في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة»، وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى غرامة بـ10 آلاف ريال.

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ومن المخالفات أيضًا «التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوهما لأكثر من خمسين شخصًا» وتصل عقوبة تلك المخالفة إلى 40 ألف ريال.

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