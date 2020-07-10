اخبار السعوديه

ثاني جمعة تقام في مسجد الجمعة منذ العهد النبوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أدى اليوم المصلون صلاة الجمعة في مسجد الجمعة، والذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة جمعة بعد وصوله للمدينة، حينما أقام مسجد قباء واتجه صوب المدينة، حيث تعتبر هذه ثاني جمعة منذ العهد النبوي وذلك بعد أن تم ترميم المسجد والانتهاء منه من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة، حيث تم إعادة تأهيل وترميم المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإشراف هيئة تطوير المدينة بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة.

وأدى رئيس فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة وجب العتيبي أول خطبة في المسجد عقب افتتاحه بعد إغلاقه للترميم حيث يتسع المسجد لـ650 مصليا، وتحوي قبته على سورة الجمعة كتبت بطريقة إبداعية، ويقع المسجد شمال مسجد قباء ويبعد 500 متر تقريبا.

وأوضح الدكتور عبد الله كابر الباحث في تاريخ المدينة المنورة، أقيمت اليوم شعيرة الجمعة في مسجد الجمعة بالمدينة المنورة، وتاريخيا حسب ما هو مدون من مصادر تاريخ المدينة لم تقم الجمعة في هذا المسجد لكن ربما أحد من الناس أو فئة أقاموا الصلاة، ولكن حسب ما هو مدون ومتداول لم تقم صلاة الجمعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن المسجد موجودا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبني في عهد بني أمية ثم كان بعد ذلك بمنطقة نائية ولقربه من قباء تقام فيه الجمعة وتعتبر هذه ثاني جمعة منذ العهد النبوي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثاني جمعة تقام في مسجد الجمعة منذ العهد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا