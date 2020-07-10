ثاني جمعة تقام في مسجد الجمعة منذ العهد النبوي

أدى اليوم المصلون صلاة الجمعة في مسجد الجمعة، والذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة جمعة بعد وصوله للمدينة، حينما أقام مسجد قباء واتجه صوب المدينة، حيث تعتبر هذه ثاني جمعة منذ العهد النبوي وذلك بعد أن تم ترميم المسجد والانتهاء منه من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة، حيث تم إعادة تأهيل وترميم المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإشراف هيئة تطوير المدينة بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة.

وأدى رئيس فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة وجب العتيبي أول خطبة في المسجد عقب افتتاحه بعد إغلاقه للترميم حيث يتسع المسجد لـ650 مصليا، وتحوي قبته على سورة الجمعة كتبت بطريقة إبداعية، ويقع المسجد شمال مسجد قباء ويبعد 500 متر تقريبا.

وأوضح الدكتور عبد الله كابر الباحث في تاريخ المدينة المنورة، أقيمت اليوم شعيرة الجمعة في مسجد الجمعة بالمدينة المنورة، وتاريخيا حسب ما هو مدون من مصادر تاريخ المدينة لم تقم الجمعة في هذا المسجد لكن ربما أحد من الناس أو فئة أقاموا الصلاة، ولكن حسب ما هو مدون ومتداول لم تقم صلاة الجمعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن المسجد موجودا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبني في عهد بني أمية ثم كان بعد ذلك بمنطقة نائية ولقربه من قباء تقام فيه الجمعة وتعتبر هذه ثاني جمعة منذ العهد النبوي.