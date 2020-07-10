

رفحاء 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية المحافظة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم"التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً،متزامنة مع عودة المجتمع للحياة الطبيعية.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

// انتهى //

16:43ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة رفحاء تفعّل حملة «خذوا حذركم» في الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.