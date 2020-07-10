رياضي / معهد إعداد القادة مستشار رياضي لمشاريع "نيوم " الواعدة



‏الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

وقع معهد إعداد القادة ، اتفاقية شراكة مع شركة نيوم لتفعيل النشاط الرياضي في منطقة نيوم ، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

وتضمنت الاتفاقية أن يكون المعهد مستشاراً للشركة في تنفيذ خططها وتفعيل دور النشاط الرياضي في منطقة نيوم من خلال تأسيس أول فريق رياضي تجاري، والمساهمة بتنظيم البطولات والمسابقات، وإنشاء عدد من المرافق

‏‎ويسعى المعهد والشركة إلى تأسيس النشاط الرياضي في المنطقة، وفق أعلى المعايير العالمية بهدف خلق بيئة رياضية متكاملة تُعنى بتنمية القدرات الرياضية بمختلف أنواعها لجميع الألعاب الرياضية من أجل المساهمة في صناعة جيل رياضي مميز.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية كثيرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، كما تسعى نيوم إلى أن تكون مركزاً عالمياً للرياضة، وأن توفر أحدث المرافق وأكثرها تطوراً لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم، وإقامة أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً.

// انتهى //

16:42ت م

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‏الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسوقع معهد إعداد القادة ، اتفاقية شراكة مع شركة نيوم لتفعيل النشاط الرياضي في منطقة نيوم ، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وتضمنت الاتفاقية أن يكون المعهد مستشاراً للشركة في تنفيذ خططها وتفعيل دور النشاط الرياضي في منطقة نيوم من خلال تأسيس أول فريق رياضي تجاري، والمساهمة بتنظيم البطولات والمسابقات، وإنشاء عدد من المرافق الرياضية ، وتأسيس أكاديمية نيوم الرياضية لفئة الناشئين ، إضافة للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.‏‎ويسعى المعهد والشركة إلى تأسيس النشاط الرياضي في المنطقة، وفق أعلى المعايير العالمية بهدف خلق بيئة رياضية متكاملة تُعنى بتنمية القدرات الرياضية بمختلف أنواعها لجميع الألعاب الرياضية من أجل المساهمة في صناعة جيل رياضي مميز.ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية كثيرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، كما تسعى نيوم إلى أن تكون مركزاً عالمياً للرياضة، وأن توفر أحدث المرافق وأكثرها تطوراً لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم، وإقامة أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً.// انتهى //16:42ت م0083

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