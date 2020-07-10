السعودية اليوم / الفلبين تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت الفلبين اليوم تسجيل 1233 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 52 ألفا و914 حالة .

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم : إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس

وأضافت الوزارة أن هذه الوفيات تم الإبلاغ عنها، أو تأكيدها، وقد أضيفت إلى الحصيلة الآن، وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1360 .

// انتهى //

16:41ت م

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مانيلا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت الفلبين اليوم تسجيل 1233 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 52 ألفا و914 حالة .وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم : إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ، وهو أعلى رقم يومي للوفيات، مبينة أن بعض حالات الوفاة وقعت في يونيو وأوائل الشهر الجاري .وأضافت الوزارة أن هذه الوفيات تم الإبلاغ عنها، أو تأكيدها، وقد أضيفت إلى الحصيلة الآن، وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1360 .// انتهى //16:41ت م0082

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